Das denkt Bank-Chef über die Angst ums Bargeld

„Unsere Kunden haben die intensive Beratung sowie das gestiegene Zinsumfeld genutzt und Geld verstärkt in Sparprodukten sowie auch in Wertpapieren angelegt“, berichtete mit Heinrich Schaller der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die am Freitag ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2024 vorlegte. Deutliche Zuwächse wurden bei den Kundeneinlagen verzeichnet – diese stiegen auf 14,1 Milliarden Euro. „Nach der jahrelangen Niedrigzinsphase erlebt Sparen quasi eine Renaissance“, sagte Schaller und sprach mit der „Krone“ außerdem noch über...