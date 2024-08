Außenseiter überraschen bei America‘s-Cup-Auftakt

Kiwis am Ende zu stark

In der zweiten Begegnung konnten Italiens Favoriten unter den fünf Herausforderern die Verteidiger Neuseeland in der Startphase stark fordern. Im Ziel musste sich das Team Luna Rossa Prada Pirelli aber den taktisch herausragend agierenden Kiwis beugen. Im dritten Match blieb die US-Yacht Patriot in der Vorstartphase in der Flaute kleben, während Team Ineos Britannia davonstob. Im vierten Duell des Tages unterlagen die Franzosen den souverän agierenden Azzurri.