Bibelzitat plakatiert: Kirche rückt gegen FPÖ aus

Herbert Kickl ließ diese Kritik nicht lange auf sich sitzen. Auf Anfrage der „Krone“ hält er fest: „Euer Wille geschehe“ sei eine positive Botschaft voller Optimismus und Zuversicht. Sie fasse in drei Worten das zusammen, was der Artikel 1 der Verfassung eigentlich als Kernaufgabe definiere: „Das Recht geht vom Volke aus. Leider ist dieses Ernstnehmen der Bedürfnisse, Wünsche und Hoffnungen der Österreicher in den letzten Jahren immer mehr verloren gegangen. Diese Fehlentwicklung wollen wir korrigieren.“