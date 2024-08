Kickls „Inzucht-Sager“: FPÖ-Besuch bei Festspielen

Hafenecker: „Nicht die Besucher kritisiert“

Um Klarstellung bemüht war bereits kurz nach dem Kickl-Sager der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker. Es sei sonnenklar, dass unser Herbert Kickl nicht die Salzburger Festspiele oder deren Besucher kritisierte. „Im Visier seiner Aussagen stand vielmehr der Bundespräsident, der in seinen Eröffnungsreden immer von Brücken bauen und vom Zuschütten von Gräben spricht. Dazu applaudieren dann die Vertreter der Einheitspartei, die aber genau das Gegenteil dann in ihrer Politik leben: Sie spalten die Gesellschaft wie bei Corona, sie grenzen Menschen und sogar ganze Parteien aus – so wie es jetzt mit der FPÖ versucht wird“, so Hafenecker.