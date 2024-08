Jugendbande terrorisiert die gesamte Siedlung

Mehr Polizisten in Floridsdorf

Es müsse die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, im Rahmen eines Sozialisierungsprogrammes freiheitseinschränkende Maßnahmen für Jugendliche umzusetzen, die noch keine Strafmündigkeit erreicht haben. Der Bezirkschef spricht sich auch erneut für mehr Polizisten in Floridsdorf aus. „Ab 2025 finanzieren wir aus dem Bezirksbudget ein eigenes mobiles Fair-Play-Team, das gezielt an Hotspots zum Einsatz kommen wird, um solche Konflikte, wie wir sie jetzt erleben, vorzeitig zu erkennen und einzudämmen“, so Papai.