Salzburg? „Hoffentlich auch direkt wieder raus“

Auch Leipzig in der Champions League

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Anfeindungen gegen die Red-Bull-Klubs gegeben. Es kam zu feindseligen Aktionen auf den gegnerischen Tribünen oder auch außerhalb des Stadions. Bei RB werde Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu bewerben, so der Tenor. Mit Salzburg und Leipzig nehmen zwei RB-Teams in der Champions League teil.