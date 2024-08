Salzburg gegen Dynamo Kiew – ab 21 Uhr LIVE

Es ist angerichtet. Vizemeister Red Bull Salzburg geht heute mit einer hervorragenden Ausgangsposition ins Entscheidungsspiel um den Einzug in die Champions-League. Die Salzburger haben die Trümpfe nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Dynamo Kiew in der Hand. Sie können im eigenen Stadion ihre sechste CL-Teilnahme in Folge fixieren. Erstmals in der Geschichte wären zwei österreichische Klubs für den Hauptbewerb der Königsklasse qualifiziert.