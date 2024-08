Sturm und Salzburg: Legionäre statt Rot-Weiß-Rot

Was für ein Herbst. Ein noch nie dagewesener Geldregen, ein Schaulaufen der Superstars, Festtage für die Fans. Auf Österreich wartet die größte Fußballwelt. Erstmals zwei rot-weiß-rote Klubs in der Königsklasse, zumindest 16 Spiele in der Champions League – Sturm und Salzburg träumen von Giganten wie Barcelona, Real, Paris, Liverpool oder Bayern.