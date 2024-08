Salzburg freut sich auf die „neue Königsklasse“

„Wir fangen erst an!“

Trotz des letzten harten Schrittes zum ersten großen Saisonziel, bei dem die Bullen noch ordentlich ins Schwitzen geraten sollten, war man sich am Ende einig: Der Einzug ins Konzert der Großen ist verdient! „Über vier Spiele in der Qualifikation haben wir es gut gemacht. Bis zum Start ist noch Zeit, um zu besprechen, was wir besser machen müssen“, sagte Kjaergaard. Auch Lijnders sieht Luft nach oben. „Wir wollen das Team sein, das in der Lage ist, die besten Teams im Weltfußball zu schlagen. Sind wir das beste Team? Sicher nicht. Sind wir schon dort? Sicher nicht. Aber wir wachsen, und wir fangen erst an!“ Die Chance, genau dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, wartet zum ersten Mal in gut drei Wochen (17./18./19. September).