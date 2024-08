Geiselnehmer in der Steiermark untergetaucht

Die Nachricht sorgte am vergangenen Samstag weit über die Grenzen Bayerns hinaus für Aufsehen: Aus dem Bezirksklinikum Straubing am Lerchenhaid konnten vier Straftäter flüchten. Zwei der Männer seien wegen Drogendelikten und zwei wegen Diebstahls in der Klinik untergebracht gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Für alle vier sei ein Entzug angeordnet worden.