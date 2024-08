Lugners Ex-Frau über Spott, böses Blut und Trauer

Die Liste der Gäste bei der Trauer- und Abschiedsfeier von Richard Lugner wird immer länger. Zahlreiche Freunde, jene, die sich als solche titulieren, aber auch echte Weggefährten haben sich zum letzten Gang des Baulöwen am Samstagvormittag angesagt. Freilich auch der engste Kreis seiner Familie, der dann, nach Abschluss des offiziellen Teils beim Stephansdom, bei der Kaasgrabenkirche und am Grinzinger Friedhof ganz in Stille und privat Abschied nehmen wird.