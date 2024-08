Teheran verteidigt Botschafter in Österreich

Wie berichtet, hatte der iranische Botschafter in Wien, Abbas Bagherpour Ardekani, am Sonntag zu den Luftschlägen der libanesischen Hisbollah auf Israel Stellung genommen. Auf der Plattform X verwendete er die Flagge der Miliz und schrieb, dass sie siegreich sein werde. Da die Hisbollah und ihre Symbole in Österreich verboten sind, wurde Ardekani ins Außenministerium zitiert. Zudem wurde eine Anzeige gegen ihn eingebracht.