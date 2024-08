Die Gäste des Logen-Königs: Lugner hatte sie alle

Von Belafonte über Lollobrigida bis hin zur Hotel-Erbin Hilton – sie alle besuchten das berühmte Staatsgewalze. Im Gegensatz zu den anderen Promis, die hier in feinster Robe über den roten Teppich schritten, taten sie es auf Einladung eines ganz besonderen Stammgasts: Seit 1992 und bis zu seinem Tod sorgte Richard Lugner für massig Unterhaltung am Ball der Bälle, indem er zu Beginn persönlich und in späterer Folge seine Tochter Jacqueline einen Stargast auswählte und (für oft sechsstellige Summen) nach Wien holte. Ein kurzes Tänzchen auf dem Parkett blieb jedoch seine Chefsache – insofern ihm dieses gewährt wurde ...