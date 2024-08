Lugner: Staatsmann und unfreiwilliger Sky Marshall

Zwischen all den Fernsehshows, Streichelzoo-Schlagzeilen und Opernball-Gästen wäre eines fast in Vergessenheit geraten: Wie Lugner gleich zweimal Bundespräsident werden wollte. Neben diesen weniger erfolgreichen Versuchen hat die „Krone“ aber auch eine heldenhafte Anekdote in schwindliger Höhe ausgegraben ...