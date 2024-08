Simone Lugner: „Ich möchte in Stille trauern“

Trauerfeier am 31. August.

Erst am 1. Juni gab Simone Richard Lugner in einer großen Trauung im Rathaus das Jawort. Im Oktober wollte das Paar eigentlich erneut Hochzeit feiern – mit kirchlichem Segen im Stephansdom. Die Trauerfeier für Richard Lugner wird am 31. August stattfinden, wie die Familie bereits mitgeteilt hatte.