Lassen uns von Islamisten das Feiern nicht nehmen!

„Krone“: So wie der Messer-Terrorist in Solingen war auch der Ternitzer IS-Fanatiker vorher nicht als radikaler Islamist am Radar der Sicherheitsbehörden. Wie soll man einsamen Wölfen auf die Spur kommen?

Karner: Das ist eine enorme Herausforderung. Wir müssen uns auch über das Thema Handy als Waffe unterhalten. Weil wir einfach sehen, dass die Radikalisierung zunehmend über soziale Medien stattfindet und nicht mehr, wie vor zehn Jahren, in erster Linie hier in Moscheen. Der mutmaßliche Haupttäter hat schon mit fünf Jahren sein erstes Mobiltelefon bekommen, bei allen drei Verdächtigen in U-Haft werden 17 Handys ausgewertet.

Haijawi-Pirchner: Ich denke, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz in präventiver und repressiver Hinsicht braucht.