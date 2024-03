Waffenverbotszone am Wiener Reumannplatz ist fix

Bereits zwei Waffenverbotszonen in Wien

Am Praterstern in der Leopoldstadt und Umgebung sowie am Donaukanal an Teilen des Franz-Josefs-Kais gibt es bereits seit 2019 solche Zonen. Die Polizei darf in den Zonen Personen durchsuchen. Wird jemand erwischt, muss er die Waffen abgeben. Außerdem muss er mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.