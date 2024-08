CDU-Chef Merz wirbt bei Scholz für Koalitionsbruch

Scholz und Merz hatten sich am Vormittag im Kanzleramt in Berlin getroffen und über die Folgen des Messerangriffs in Solingen gesprochen. Regierung und Opposition seien immer gut beraten, zusammenzuarbeiten, sagte der Kanzler bei einem Wahlkampfauftritt in Jena. „Wir werden jedenfalls alles nutzen, damit wir immer mehr gute Regeln in Deutschland miteinander beschließen können.“