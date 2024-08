200 Arbeitsverweigerern Taschengeld gekürzt

Ziele seien „eine strenge und gerechte Grundversorgung, ein strenges Regelwerk und die Bekämpfung von Missbrauch“, sagte Karner am Dienstag. Seit dem 3. Juni müssen zudem alle Asylwerberinnen und Asylwerber ab 14 Jahren in Grundversorgungseinrichtungen des Bundes an Schulungen zu Leitlinien und Normen in Österreich teilnehmen. Bisher haben das laut Karner mehr als 1950 Menschen gemacht.