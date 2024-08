Kanzler ist für drastische Erhöhung der Lkw-Maut

Bundesregierung an der Seite Tirols

Doch was hatte der Kanzler als Gastgeschenk für die Tiroler im Gepäck? Am ehesten eignete sich das Transitthema für die eine oder andere handfeste Zusage. Am Freitag kommt FP-Chef Herbert Kickl und besucht die Luegbrücke am Brenner. Das hat der Kanzler nicht vor. Der Brenner sei ihm sehr gut bekannt. „Die Praxiskenntnis muss ein anderer vielleicht erst aufholen.“