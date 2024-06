Tiroler Transit-Drama: Slot-System als „Einileger“

Staatsvertrag in weiter Ferne

Seit dem Dreier-Gipfel in Kufstein 2023 mit LH Mattle, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hat sich nicht viel getan. Es braucht einen Staatsvertrag zwischen Deutschland, Österreich und Italien – und der ist in weiter Ferne.