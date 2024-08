Bursch rast auf E-Scooter mit 50 km/h gegen Säule

Exakt 25 km/h sind in Österreich als maximale Geschwindigkeit für E-Scooter erlaubt. Mit 50 km/h raste ein 16-Jähriger am Montag gegen 18.15 Uhr über einen Gehsteig in der Vogelweiderstraße in Wels, trug keinen Helm. Doch die rasante Fahrt endete böse. Der Bursch knallte gegen eine Säule und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.