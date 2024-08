Spielerisch lernend auf die Schule vorbereiten

Weiterentwicklung mit Spaß

Kinder im Alter vom verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur achten Schulstufe mit Hauptwohnsitz im Burgenland haben in allen Bezirken an 21 Standorten die Möglichkeit, zwei lehrreiche und interessante Ferienwochen zu verbringen. „Die Kinder haben eine gute und interessante Zeit, in der sie sich in der Gruppe mit anderen Kindern in vielen Bereichen persönlich weiterentwickeln und Spaß haben können“, so Landesrätin Winkler. Die pädagogische Begleitung mit dem gemeinsamen Lernen und Arbeiten bereitet sie schließlich optimal auf den bevorstehenden Schulstart vor.“