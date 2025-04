Märchenstunde vor Gericht geht in die Verlängerung

Der Angeklagte (23), ein Ex-Polizist, der nur gesagt haben will: „Wir wollen mit dir in Ruhe reden und die Wahrheit wissen“? Das Opfer (16), das angibt, vermöbelt und zu einer Video-Botschaft gezwungen worden zu sein? Die drei Zeugen, die den Ball in Oberwart mit dem Angeklagten besucht haben und dessen Aussage stützen?