Ungebrochener Sturm auf Sommerschulen in Kärnten

In den letzten zwei Ferienwochen gibt es auch in Kärnten wieder die Sommerschule, sie steht allen Schülern von sechs bis 18 zur Verfügung. Dort wird eine gezielte Förderung in den Unterrichtsgegenständen Mathematik, Deutsch, Englisch und Sachunterricht angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Lehrinhalte des abgelaufenen Schuljahres werden wiederholt, viele Migrantenkinder nutzen diese Chance. Auch für Wiederholungsprüfungen wird gepaukt. Der Unterricht erfolgt in Kleingruppen und ist klassen- und schulstufenübergreifend möglich.