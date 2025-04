So trotzen Kärntens Schokoprofis der Krise

Erhöhung um nur fünf Prozent

Craigher etwa verwendet keinen Industriekakao, sondern feinste Ware aus Venezuela und begehrten Wildkakao aus Bolivien, angebaut von Bauern, ohne Konzerne im Nacken. „So konnten wir bisher die Preise halten, müssen jetzt nur um fünf Prozent erhöhen. Würden wir wie Massenfertiger kalkulieren, würde eine Tafel acht Euro kosten. Doch das ist dem Konsumenten einfach nicht zumutbar“, so Craigher. So würde man als gesunder Familienbetrieb eben auf Margen verzichten, bis sich der Kakaomarkt beruhigt – die Entspannung zeichnet sich zum Glück bereits ab. Spätestens die Weihnachtsschokolade sollte also günstiger werden.