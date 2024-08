In dieser Halle wird die Welt zur Boccia-Kugel

So kam auch Evi Werth (18) in den Verein. Aus Höflichkeit folgte sie der Einladung Reinalters, heute gehört sie zu den besten Spielerinnen des Vereins. Ihre kleine Schwester Lidonya (10) eifert ihr nach. „Ich will so gut werden wie Evi“, formuliert diese ihre sportlichen Ziele. Die große Schwester freut’s. Sie kann sich ein Leben ohne Boccia nicht mehr vorstellen. Die anderen im Verein auch nicht. Wenn sie die Trainingshalle betreten, bleibt der Ärger des Alltags draußen. Drinnen ist die Welt eine bunte Boccia-Kugel.