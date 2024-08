Deutsche Muslime verurteilen „feigen Anschlag“

Eine Woche vor den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen löste der Anschlag des 26-jährigen Syrers eine Debatte über die Asylpolitik und über Sicherheitsgesetze in Deutschland aus. Der Mann, der sich nach seiner Festnahme zum Islamischen Staat (IS) bekannte, hatte auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht verletzt.