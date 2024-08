Mechaniker versah Rostlauben mit Pickerl

Trotz schwerer Mängel am Fahrzeug hatte der 41-jährige Angeklagte aus dem Oberland Ende März des vergangenen Jahres ein positives Gutachten ausgestellt. Als der Pkw knapp 1480 Kilometer später bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen und vom Kfz-Sachverständigen des Landes Vorarlberg, Christian Wolf, in Augenschein genommen wird, offenbart sich ihm die Rostlaube in Form einer gebrochenen Feder und eines abgerissenen Bremsschlauches. Zudem war der Querlenker unsachgemäß eingebaut. Das Fazit von Wolf fällt eindeutig aus: „Das Auto hätte nie und nimmer für den Verkehr zugelassen werden dürfen.“