„Ich lebe gerade absolut meinen Traum“

Was ist der Schlüssel für deinen aktuellen Erfolg?

Ich denke, das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben. Das hört sich einfach an, aber oft sind es kleine Dinge, die dir gut tun. Da geht’s darum, wie lange man schläft, wie du dich ernährst und vor allem um den Glauben an sich selbst. Und ich vertraue in mich.