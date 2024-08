Salzburg schnappt sich Talent von Liverpool

Sportlich ist Salzburg drauf und dran, in die neue Ligaphase der Champions League einzuziehen. Die Bullen gewannen in Lublin bei Dynamo Kiew im Play-off 2:0 (Tore durch Nene und Kjaergaard) und haben am kommenden Dienstag das Rückspiel daheim vor der Brust. Am Wochenende haben die Mozartstädter spielfrei, nachdem sie bei der Bundesliga beantragt hatten, wegen des Play-off-Spiels mehr Regenerationszeit zu bekommen. Wann das verschobene Spiel gegen Hartberg stattfindet, ist noch offen.