„Kindern etwas aufzuzwingen, funktioniert nicht“

Moritz Bleibtreu und Laura Tonke konnten für ihre Hauptrollen im Kinofilm „Alles Fifty Fifty“ (Start: Donnerstag, 29. August) aus ihren eigenen reichen Elternerfahrungen schöpfen. Schließlich erlebt jeder in der Erziehung Herausforderungen: „Aus meinem Umfeld und auch von mir selber kenne ich es, dass ganz oft versucht wird, dem Kind etwas aufzuzwingen, und es funktioniert halt nicht. So wie bei uns im Film, wo Andi den Milan zum Tennisspielen bringen will“, so Bleibtreu. Tonke ergänzt: „Was mir sofort einfällt, ist diese schreckliche Situation: Da sitzt ein Kind vorm Fernseher, man sagt, es reicht jetzt, mach den Fernseher aus. Das Kind nimmt das iPad, man nimmt das iPad weg, es nimmt das Handy! Schrecklich, so viele Bildschirme überall.“