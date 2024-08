Prestigeprojekt in alter Remise wird zum Zankapfel

„Wiederholt ins schlechte Licht gerückt“

Die Kritik will man bei der ÖVP nicht gelten lassen. „Die SPÖ rückt unsere Stadt wiederholt in ein schlechtes Licht“, so Stadtvize Markus Brandstetter. Die Aufgaben des WRA-Chefs, der sich in bestem Einvernehmen getrennt habe, würden auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit von der Stadt mitbetreut. „Da die meisten Grundflächen der WRA, die aus 14 Gemeinden besteht, in Amstetten liegen, wird dies von Amstetten aus mitbetreut“, so Brandstetter, der sich wehrt, von Stillstand zu sprechen: „Vorarbeiten für die Entwicklung sind abgeschlossen, die Infrastruktur für die rasche Entwicklung des Quartiers vorbereitet.“ Zudem hätten sich keine Partner, sondern lediglich Interessenten vorläufig zurückgezogen. „Es werden laufend Gespräche mit möglichen Investoren geführt“, so der Vizebürgermeister.