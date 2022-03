Programmierschule „42“ zieht nach Amstetten

Wer in naher Zukunft App-Entwickler oder Datenanalyst werden möchte, kann sich das nötige Know-how künftig direkt in Amstetten aneignen. Die international agierende Programmierschule „42“ wird nämlich ein Teil des Großprojekts Quartier A am Bahnhofsgelände und dementsprechend auch in die Entwicklung des Areals miteinbezogen.