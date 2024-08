Querende Entenfamilie löste Auffahrunfall aus!

Ein 81-jähriger Fahrzeuglenker aus St. Veit hielt seinen Wagen an, weil er auf der Sörger Landesstraße im Ortsgebiet von St. Veit querenden Enten den Vorrang gewährleistete. Auch eine hinter ihm kommende Pkw-Lenkerin (37) hielt ihr Auto an. Einer 22-jährigen Liebenfelserin gelang es jedoch nicht mehr, das Auto rechtzeitig anzuhalten und sie prallte gegen das Fahrzeug der 37-jährigen St. Veiterin. Dieses wurde infolge wiederum in den davorstehenden Pkw katapultiert.