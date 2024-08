FPÖ-Chef: Wutrede gegen Salzburgs Festspielgäste

Samstagmittag in Hallein, 33 Grad heiß in der Altstadt. Musiker trällern neben der Bühne Songs wie „Oh When The Saints, Go Marchin‘ In“ zur Einstimmung auf Herbert Kickl. Bier gibt’s in Plastikbechern mit dem Konterfei des FPÖ-Chefs. Die freiheitliche Riege gibt der Menge Wasser aus. 300 Menschen tummeln sich am Bayrhamerplatz: Parteigänger, Fans, manch Interessierter und ein paar kritische Geister sind zu sehen (erkennbar an Protest-Shirts).