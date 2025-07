Bayerns Ferienstart: Reisewelle rollt auf uns zu

Der ÖAMTC erwartet in Salzburg vor allem auf der Westautobahn rund um die Stadt, auf der Tauernautobahn im Süden der Stadt sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau und in den Tunnelbereichen die größten Probleme. „Wir rechnen schon am Donnerstagnachmittag und -abend mit dem ersten Schwung aus Bayern. In Baden-Württemberg werden die Zeugnisse schon am Mittwoch verteilt, in Bayern einen Tag später“, heißt es von den ÖAMTC-Verkehrsexperten.