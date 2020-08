FPÖ kämpft um Rückkehr nach Hallein

Die Landes-FPÖ selbst intensivierte zuletzt ihren Einsatz in Hallein.Man verschickte mehrere Pressemeldungen samt scharfer Kritik an Basis-Stadtrat Peter Mitterlechner. „Das muss der Landtagsklub übernehmen, weil es in Hallein keine Funktionäre mehr gibt. Ein Trauerspiel“, sagt Mitterlechner. FPÖ-Chefin Marlene Svazek kontert: „Wir haben eine Ortsgruppe, sie bekommt Unterstützung von uns.“ Zur kommenden Wahl werde man fix antreten. Svazek: „Wir kommen zurück, die Basis wird es nicht mehr geben.“