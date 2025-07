Hanke erkennt Problem und bildet Arbeitskreis

Ganz so kurzfristig geht es nicht

Wer auf eine baldige Lösung hofft, wird allerdings vertröstet. Hanke sagt: „Mein Auftrag ist ein klarer an die Asfinag: Eine Arbeitsgruppe kurzfristig zu installieren, wo Bund, Land, Asfinag, aber auch die ÖBB vertreten sind, um kurzfristig Maßnahmen zu ergreifen. Die Asfinag hat mir gesagt, es wird sich hier um eine Investition von rund 28 Millionen Euro handeln, die in dieser Zeit bis 2028 auf der A10 zu investieren sein wird.“