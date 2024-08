Erntedankfest markiert Wiens Start in den Herbst

Während Wiens Sommerprogramm in die Zielgerade geht, steht schon der Herbst in den Startlöchern, mit dem großen Erntedankfest am Heldenplatz als erstem Höhepunkt in zwei Wochen. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist das Fest neben zwei Tagen voller Schmankerln, Volksmusik und Tanz vor allem Ausdruck der „Wertschätzung für die regionale Produktion“ und Anerkennung der Wiener Landwirtschaft.