Letzte Sommertage voll Feierlaune quer durch Wien

Das Filmfestival auf dem Rathausplatz bietet zum Auftakt seiner letzten Programmwoche am Sonntag nicht nur Mozarts „Le Nozze di Figaro“, sondern um 17 Uhr auch den herrlich nostalgischen 5-Uhr-Tanztee der Wiener Tanzschulen. Es lässt sich aber auch noch weiter in der Zeit zurückreisen an diesem Wochenende: Am Liesinger Platz findet ein Mittelalterfest, Ritterschlag für den spielenden Nachwuchs inklusive.