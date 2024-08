Horner sauer: „Wen würdest du denn reinsetzen?“

In Zandvoort wurde Horner erneut mit dem Thema konfrontiert. „Wen würdest du denn reinsetzen?“, konterte er die Perez-Fragen von Sky-Moderatorin Pinkham. Diese war überrascht, meinte: „Naja, ich bin nicht der Boss von Red Bull.“ Horner: „Nein, nein. Aber für wen würdest du es verändern? Und warum würdest du es ändern?“ Was bei Pinkham für Unverständnis sorgte: „Warum spielst du mir das jetzt so zurück?“