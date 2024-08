Wer schnappt sich die Pole Position in Zandvoort?

Vor den von den niederländischen Fans erhofften Festspielen in Zandvoort ist die Formel 1 lebendig wie selten zuvor. In 14 Rennen gab es sieben Sieger, die bei vier Teams beschäftigt sind. Vor dem Rennen an der Nordseeküste glaubt Red Bull wegen der Untätigkeit in der Sommerpause nicht daran, die alte Ordnung wiederherstellen zu können. Max Verstappen ist vor seinem 200. Grand-Prix-Start vier Rennen in Folge sieglos und kommt erstmals nicht als Favorit zu seinem Heimevent.