Hinweisportal soll zu Messerangreifer führen

Der Täter – laut Zeugenaussagen ein arabisch aussehender Mann – hatte bei dem Angriff gezielt auf den Hals seiner Opfer eingestochen. Neben den drei Todesopfern wurden acht weitere Menschen verletzt. Fünf davon schwer, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf am Samstagmorgen in einer Presseerklärung bekanntgab.