Sturms „Weißwurst-Kicker“ wird genau beobachtet

13.500 Karten sind weg

Viele Neuzugänge der Vergangenheit wunderten sich am Anfang über die Trainingsintensität beim Meister, die sie so nicht gekannt haben. Zvonarek nicht: „Ich habe es so erwartet! Es ist schon ziemlich intensiv, aber das brauchen wir ja auch“, meint der Kroate, der heute Besuch aus der Heimat bekommt: „Meine Eltern sind im Stadion, bleiben zwei, drei Tage in Graz.“ Und sehen vielleicht den 17. Sieg im 21. Heimspiel gegen die Ländle-Truppe. Erst einmal (Dezember 2019) gelang es Altach, bei Sturm einen Dreier zu entführen.