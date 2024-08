Lustenauer Tage in Niederösterreich

So sieht es auch Innenverteidiger Robin Voisine, der bisher in jeder Partie auf dem Platz stand. „Alle ergänzen sich gut. Es braucht noch ein wenig Zeit, bis wir uns perfekt kennen, aber ich bin überzeugt, dass wir uns von Woche zu Woche verbessern und die Ergebnisse dann auch schnell folgen werden“, glaubt der 22-jährige Franzose, der in Lustenau schnell Fuß fasste. Die starke „French-Connection“ ist bei der Integration sicher hilfreich. „Aber wir werden auch von den erfahrenen Spielern toll unterstützt.“