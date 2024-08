Zoe und Robert tauschen Dating-Villa gegen Alm

Von „GNTM“ zu „Match in Paradise“

Zumindest Zoe hat schon jede Menge TV-Erfahrung sammeln können. Mit 18 Jahren stieg sie 2018 bei „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” ins Reality-Business ein und machte sich bereits damals mit ihrer offenen Art und Weise direkt einen Namen – und schaffte es in die Top 10.