8-Stunden-Einsatz: Verirrtes Paar vom Berg geholt

Da dürfte wieder einmal jemand eine Bergtour unterschätzt haben: Ein deutsches Pärchen verirrte sich am Montagabend im Tiroler Karwendelgebirge und wusste sich nicht anders zu helfen, als einen Notruf abzusetzen. In einem achtstündigen Einsatz in der Nacht brachten die alarmierten Bergretter das Paar dann unverletzt ins Tal.