Bootsunglück: Diese Superreichen werden vermisst

Wie berichtet, ging das Schiff am Montag gegen 5 Uhr vor Porticello nahe Palermo unter. Mindestens eine Person kam dabei ums Leben (siehe Video oben). Laut Zeuginnen und Zeugen befand sich die Jacht nicht weit vom Hafen, als ein heftiger Sturm ausbrach. An Bord war eine Party mit 22 Menschen organisiert worden, die bis tief in die Nacht gedauert hatte.