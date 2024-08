Segelboot vor Palermo gesunken – sieben Vermisste

Während Party brach Sturm aus

Laut Zeugen befand sich die Jacht nicht weit vom Hafen Porticellos, als der heftige Sturm ausbrach. An Bord war eine Party organisiert worden, die bis tief in die Nacht gedauert hatte. Vermutet wird, dass sich die sieben Vermissten in den Kabinen befanden und sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Ein Boot, das sich in der Nähe der „Bayesian“ befand, leistete den Überlebenden erste Hilfe.